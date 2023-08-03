Трамп прибыл в Окружной суд Вашингтона по делу о выборах

Трампа передадут под стражу Службе маршалов США, и в рамках судебного разбирательства с ним будет проведена соответствующая процедура.

Как напоминает издание, Трампа уже арестовывали в федеральном суде Майами для проведения первого судебного заседания по делу о секретных документах. Тогда он сдал отпечатки пальцев и предоставил другую информацию сотрудникам суда.

При этом процедура рассмотрения дела в Вашингтоне, вероятно, будет более упрощенной, учитывая, что Трамп уже находится в федеральной системе.

Сегодня ожидается, что одна из судей должна утвердить условия освобождения под залог, которые позволят ему не находиться под арестом до суда, отмечает CNN.

Ожидается, что Трамп не признает себя виновным.

Бывшему президенту предъявлены обвинения по четырем пунктам:

заговор с целью обмана Соединенных Штатов;

заговор с целью воспрепятствования официальному разбирательству;

воспрепятствование проведению официального разбирательства;

заговор против прав американских граждан.

Дело о фальсификации выборов

Напомним, несколько дней назад стало известно, что Трампу предъявят обвинения по делу о попытке сфальсифицировать результаты выборов, которые проходили в 2020 году. Тогда по их итогам президентом стал Джо Байден.

Как выяснило Reuters, в обвинительном заключении утверждается, что Трамп вступил в сговор с шестью другими неназванными лицами, чтобы отменить результаты президентских выборов.

По двум обвинительным пунктам бывшему президенту грозит до пяти лет тюрьмы, а еще по двум - до 20.