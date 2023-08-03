Трамп прибув до Окружного суду Вашингтона у справі про вибори

Трампа передадуть під варту Службі маршалів США, і в рамках судового розгляду з ним буде проведено відповідну процедуру.

Як нагадує видання, Трампа вже заарештовували у федеральному суді Майамі для проведення першого судового засідання у справі секретних документів. Тоді він здав відбитки пальців та надав іншу інформацію співробітникам суду.

При цьому процедура розгляду справи у Вашингтоні, ймовірно, буде спрощеною, враховуючи, що Трамп вже перебуває у федеральній системі.

Сьогодні очікується, що одна з суддів має затвердити умови звільнення під заставу, які дозволять йому не знаходитися під арештом до суду, зазначає CNN.

Очікується, що Трамп не визнає себе винним.

Колишньому президенту висунуто звинувачення за чотирма пунктами:

змова з метою обману Сполучених Штатів;

змова з метою запобігання офіційному розгляду;

перешкоджання проведенню офіційного розгляду;

змова проти прав американських громадян.

Справа про фальсифікацію виборів

Нагадаємо, кілька днів тому стало відомо, що Трампу висунуть звинувачення у справі про спробу сфальсифікувати результати виборів, що проходили у 2020 році. Тоді за їхніми підсумками президентом став Джо Байден.

Як з'ясувало Reuters, у обвинувальному висновку стверджується, що Трамп вступив у змову з шістьма іншими неназваними особами, щоб скасувати результати президентських виборів.

За двома обвинувальними пунктами колишньому президентові загрожує до п'яти років в'язниці, а ще за двома - до 20.