ua en ru
Ср, 02 августа News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Трампу выдвинули обвинения в попытке сфальсифицировать выборы, - Reuters

Новина українською →
Вашингтон, Среда 02 августа 2023 02:12
Трампу выдвинули обвинения в попытке сфальсифицировать выборы, - Reuters Фото: Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Дональду Трампу во вторник в третий раз за четыре месяца были предъявлены уголовные обвинения – на этот раз в попытке сфальсифицировать выборы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Судья предъявил ему обвинения по четырем пунктам:

  • сговор с целью обмана США;
  • сговор с целью фальсификации показаний свидетелей;
  • сговор против прав американских граждан;
  • воспрепятствование и попытка воспрепятствования разбирательству.

По двум из них политику грозит до пяти лет тюрьмы, еще по двум — до 20 лет заключения. В обвинительном заключении утверждается, что Трамп вступил в сговор с шестью другими неназванными лицами, чтобы отменить результаты президентских выборов.

Прокуратура написала, что Трамп знал о том, что его утверждения о фальсификации выборов были ложными, но все равно повторил их, чтобы "создать напряженную атмосферу недоверия и гнева и подорвать веру общественности в организацию выборов".

По данным CNN, Дональда Трампа проинформировали о выдвинутых обвинениях. Он также вызван в суд в Вашингтоне, округ Колумбия, в четверг, 3 августа.

В пресс-службе Трампа заявили, что предъявление обвинений стало попыткой вмешаться в выборы 2024 года со стороны администрации Джо Байдена.

В чем ранее обвиняли Трампа?

Напомним, 9 июня Трампу предъявили обвинения по 37 пунктам. Они связаны с тем, что бывший президент США хранил у себя засекреченные документы, которые он унес из Белого дома.

Еще в августе прошлого года в его имении Мар-а-Лаго правоохранители обнаружили ряд документов с грифом "секретно", которые он должен был сдать в Национальный архив.

Уже 21 июля стало известно, что суд над Трампом пройдет 20 мая 2024 года - за шесть месяцев до президентских выборов, которые состоятся в ноябре.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Дональд Трамп Соединенные Штаты Америки
NEWS
Контрнаступление ВСУ: Маляр рассказала, какую площадь уже освободили от россиян
Контрнаступление ВСУ: Маляр рассказала, какую площадь уже освободили от россиян
DAILY
Глава МИД Финляндии Элина Валтонен: Мы не можем выдвигать никаких условий Украине
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Глава МИД Финляндии Элина Валтонен: Мы не можем выдвигать никаких условий Украине