Трамп воліє вірити Путіну, а не розвідці США, - Харріс

У США в Університеті Юти в Солт-Лейк-Сіті почалися дебати між кандидатами у віце-президенти - республіканцем Майком пенсії і демократом Камалія Харріс. Пенс і Харріс перед початком теледебатів не перекинулися взаємними привітаннями.

Трансляцію веде телеканал CNBC.

Харріс заявила, що президент США Дональд Трамп вважає за краще вірити заявам президента Росії Володимира Путіна, а не повідомленнями американської розвідки про втручання Росії в президентські вибори в США.

"Я є членом сенатського комітету з розвідки і американське розвідувальне співтовариство заявляло нам про те, що Росія втручалася в президентські вибори в США в 2016 році і намагається робити це в 2020 році. Те ж саме заявляє і директор ФБР Крістофер Рей, але Дональд Трамп воліє вірити на слово президенту Володимиру Путіну, всупереч заявам американського розвідувального співтовариства", - сказала вона.

Нагадаємо, 30 вересня відбувся перший з трьох раундів дебатів між Трампом і Байденом. Через два дні, 2 жовтня, у Трампа підтвердили захворювання коронавірусом. Він був госпіталізований, проте вже через три дні він залишив лікарню і переїхав в Білий дім.

Раніше РБК-Україна писало, що Байден збільшив відрив від Трампа в передвиборній гонці.

Зазначимо, що екс-спецпрокурор Сполучених Штатів Роберт Мюллер, який розслідував втручання Росії у вибори президента США у 2016 році, заявив, що таке втручання було неодноразовим.