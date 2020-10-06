ru
ua
News
News
Новини України
Коронавирус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Новини шоу-бізнесу
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

Байден збільшив відрив від Трампа у передвиборній гонці, - опитування

Вашингтон, Вівторок 06 жовтня 2020 15:59
Байден збільшив відрив від Трампа у передвиборній гонці, - опитування
Фото: Джо Байден і Дональд Трамп (колаж РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Кандидат у президенти США від демократів Джо Байден збільшив відрив від чинного президента Дональда Трампа в передвиборній гонці. При цьому його підтримує електорат опонента.

Про це пише Bloomberg з посиланням на дані опитування CNN.

Повідомляється, що Байден на сьогодні обходить Трампа в електоральних симпатіях американців на 16%. Зокрема, за даними опитування, за нього готові проголосувати 57%, тоді як за Трампа - 41%.

При цьому Байдена підтримують в основному літні виборці, які свого часу забезпечили Трампу перемогу на виборах. Згідно з результатами дослідження громадської думки, майже дві третини американців старше 65 років готові віддати голос за Байдена.

Також уточнюється, що похибка становить близько 3,6%.

Нагадаємо, раніше Байден заявив про готовність до чергового раунду дебатів з Трампом, якщо це безпечно з урахуванням того, що президент США хворіє на COVID-19. Очікується, що дебати можуть пройти наступного тижня в Майамі.

Тим часом Трамп залишив госпіталь після триденного лікування і пообіцяв повернутися в передвиборну гонку.

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України Політика Сполучені Штати АмерикиДжозеф БайденвыборыДональд Трамп
News
On Top
Продовжуючи переглядати RBC.UA Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Політикою конфіденційності Правилами користування сайтом і згодні з використанням файлів cookie. Ознайомитися
Погоджуюся