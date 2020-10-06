Байден збільшив відрив від Трампа у передвиборній гонці, - опитування

Кандидат у президенти США від демократів Джо Байден збільшив відрив від чинного президента Дональда Трампа в передвиборній гонці. При цьому його підтримує електорат опонента.
Про це пише Bloomberg з посиланням на дані опитування CNN.
Повідомляється, що Байден на сьогодні обходить Трампа в електоральних симпатіях американців на 16%. Зокрема, за даними опитування, за нього готові проголосувати 57%, тоді як за Трампа - 41%.
При цьому Байдена підтримують в основному літні виборці, які свого часу забезпечили Трампу перемогу на виборах. Згідно з результатами дослідження громадської думки, майже дві третини американців старше 65 років готові віддати голос за Байдена.
Також уточнюється, що похибка становить близько 3,6%.
Нагадаємо, раніше Байден заявив про готовність до чергового раунду дебатів з Трампом, якщо це безпечно з урахуванням того, що президент США хворіє на COVID-19. Очікується, що дебати можуть пройти наступного тижня в Майамі.
Тим часом Трамп залишив госпіталь після триденного лікування і пообіцяв повернутися в передвиборну гонку.