CNN: Білий дім перетворився на місце ізоляції після повернення Трампа з лікарні

Фото: Білий дім (flickr)

Після повернення з лікарні хворого на коронавірус президента США Дональда Трампа Білий дім перетворився на місце ізоляції. Офіс президента став "заразним місцем".

Про це йдеться в публікації трьох авторів на CNN.

Зазначається, що щонайменше 11 помічників президента або заразилися коронавірусом, або працюють з дому.

За словами журналістів, в Білому домі "осіла аура недовіри" - все більше людей в оточенні президента отримали позитивні результати тестів на коронавірус.

Так, у понеділок коронавірус виявили у прессекретаря Білого дому Кейлі Макенані. При цьому є стурбованість, що робота з відстеження контактів тих, хто заразились, не ведеться належним чином.

"Жодна з цих стурбованостей не зникла, коли Трамп повернувся в Білий дім у понеділок. Перше, що він зробив, коли підіймався сходами південного портика, зірвав маску і запхав її в кишеню - незважаючи на те, що він залишається інфікованим коронавірусом і потенційно може заразити тих, хто знаходиться поруч", - йдеться в публікації.

Також коронавірус виявляють і у персоналу.

Тим часом в будівлі поряд з Білим домом облаштовуються тимчасові офіси.

Раніше лікар президента США Дональда Трампа вказав на відсутність будь-яких симптомів коронавірусної хвороби.

Нагадаємо, Трампа госпіталізували ввечері 2 жовтня.