ru
ua
News
News
Новини України
Коронавирус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Новини шоу-бізнесу
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

CNN: Білий дім перетворився на місце ізоляції після повернення Трампа з лікарні

Вашингтон, Середа 07 жовтня 2020 00:48
CNN: Білий дім перетворився на місце ізоляції після повернення Трампа з лікарні
Фото: Білий дім (flickr)
Автор: РБК-Україна

Після повернення з лікарні хворого на коронавірус президента США Дональда Трампа Білий дім перетворився на місце ізоляції. Офіс президента став "заразним місцем".

Про це йдеться в публікації трьох авторів на CNN.

Зазначається, що щонайменше 11 помічників президента або заразилися коронавірусом, або працюють з дому.

За словами журналістів, в Білому домі "осіла аура недовіри" - все більше людей в оточенні президента отримали позитивні результати тестів на коронавірус.

Так, у понеділок коронавірус виявили у прессекретаря Білого дому Кейлі Макенані. При цьому є стурбованість, що робота з відстеження контактів тих, хто заразились, не ведеться належним чином.

"Жодна з цих стурбованостей не зникла, коли Трамп повернувся в Білий дім у понеділок. Перше, що він зробив, коли підіймався сходами південного портика, зірвав маску і запхав її в кишеню - незважаючи на те, що він залишається інфікованим коронавірусом і потенційно може заразити тих, хто знаходиться поруч", - йдеться в публікації.

Також коронавірус виявляють і у персоналу.

Тим часом в будівлі поряд з Білим домом облаштовуються тимчасові офіси.

Раніше лікар президента США Дональда Трампа вказав на відсутність будь-яких симптомів коронавірусної хвороби.

Нагадаємо, Трампа госпіталізували ввечері 2 жовтня.

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України В світі Білий дімДональд ТрампКоронавірус
News
On Top
Продовжуючи переглядати RBC.UA Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Політикою конфіденційності Правилами користування сайтом і згодні з використанням файлів cookie. Ознайомитися
Погоджуюся