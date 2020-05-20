Фото: Дональд Трамп (flickr.com gageskidmore)

Вона розташована в 100 кілометрах на північний захід від Вашингтона

У середу, 20 травня, президент США Дональд Трамп запропонував провести саміт G7 у своїй заміській резиденції Camp David. Раніше зустріч була скасована через пандемію коронавірусу.

Про це повідомляє агентство Reuters.

Зазначимо, Camp David знаходиться в 100 кілометрах на північний захід від Вашингтона.

"Я розглядаю можливість перенесення "Великої сімки" (G7) на ту ж або аналогічну дату у Вашингтоні, округ Колумбія, в легендарному Camp David. Інші учасники також починають повертатися. Це було б чудовим знаком нормалізації для всіх", - заявив Трамп.

Нагадаємо, раніше в.о. керівника апарату Білого дому Мік Малвені повідомляв, що у 2020 році Трамп проведе саміт "Великої сімки" на курорті для гри в гольф Trump National Doral біля Маямі.

Незабаром президент США через критику в засобах масової інформації відмовився від ідеї проведення саміту G7 у своєму гольф-клубі біля Маямі.

Як писало РБК-Украина, раніше прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо заявив, що лідери держав "Великої сімки" пообіцяли докласти всіх зусиль для якнайшвидшої розробки вакцини проти коронавірусу COVID-19.

Автор: Максим Зайченко