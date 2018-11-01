Трамп запропонував прес-секретарю Держдепу Нойерт стати постпредом США при ООН

Фото: Хізер Нойерт (Department of State)

Чи прийняла вона пропозицію, поки невідомо

Президент США Дональд Трамп запропонував офіційному представнику Держдепартаменту Хізер Нойерт стати наступним постійним представником країни в ООН. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на телеканал Fox News.

За даними телеканалу, Нойерт і Трамп зустрілися в Білому домі в понеділок, 29 жовтня. Чи прийняла вона пропозицію, поки невідомо.

Інформацію про те, що Трамп запропонував відправити Нойерт в ООН підтвердили також два джерела CNN. Вони відзначили, що після візиту Нойерт в Білий дім два брифінга Держдепу замість неї вів заступник.

Нагадаємо, раніше з'явилася інформація, що президент США Дональд Трамп розглядає кандидатуру посла США в Канаді Келлі Крафт на посаду постійного представника США при ООН.

Також на посаду посла США при ООН замість Ніккі Хейлі називалися імена колишнього економічного радника президента США Дональда Трампа Діни Пауелл і посла США в Німеччині Ріка Гренелла.