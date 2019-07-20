Трамп запропонував помирити Японію і Південну Корею

Президент США Дональд Трамп запропонував свою допомогу у вирішенні політичних та економічних протиріч між Японією і Південною Кореєю. Про це пише "Голос Америки".

Відзначається, що мова йде про вимогу Південної Кореї виплатити компенсації корейцям, які працювали на японських окупантів під час Другої світової війни. Суперечка загострилася, коли Японія обмежила високотехнологічний експорт до Південної Кореї. В результаті виникла загроза світового ринку електроніки і смартфонів.

Трамп повідомив, що готовий надати допомогу на прохання президента Південної Кореї Муні Чже Іна. Сеул підтвердив, що прохання було висловлено під час зустрічі президентів 30 червня.

Раніше повідомлялося, що президент Сполучених Штатів Дональд Трамп не виключає можливості зустрітися з лідером КНДР Кім Чен Ином під час свого візиту до Південної Кореї.

РБК-Україна писало, що державний секретар США Майк Помпео спростував звинувачення Північної Кореї, яка стверджує, що планується відновлення спільних американо-південнокорейських маневрів.