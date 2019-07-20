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Помпео відкинув звинувачення Північної Кореї

Новини » Політика    20.07.2019 - 05:17
Помпео відкинув звинувачення Північної Кореї
Фото: Майк Помпео (flickr.com Gage Skidmore)

Звинувачення стосуються відновлення спільних американо-південнокорейських маневрів

Державний секретар США Майк Помпео спростував звинувачення Північної Кореї, яка стверджує, що планується відновлення спільних американо-південнокорейських маневрів. Про це пише РБК-Україна з посиланням на "Голос Америки".

За словами представника МЗС Північної Кореї, на зустрічі з Кім Чен Ином в червні президент США Дональд Трамп підтвердив, що ці навчання будуть припинені. Таким чином, за твердженням північнокорейської сторони, рішення США було б "явним порушенням" домовленості, досягнутої на саміті в Сінгапурі в минулому році.

Представник КНДР також сказав, що це рішення США поставить під загрозу відновлення переговорів зі Сполученими Штатами про майбутнє північнокорейської ядерної програми. МЗС КНДР заявив, що "одностороння відмова Вашингтона від своїх зобов'язань" спонукала Пхеньян переглянути свої зобов'язання щодо припинення випробувань балістичних ракет.

Помпео сказав, що "бачив ці коментарі", але вважає, що США "роблять саме те, що президент Трамп пообіцяв голові Кіму". Він також сказав, що впевнений, що переговори з Північною Кореєю будуть продовжені.

США і Південна Корея призупинили проведення великомасштабних щорічних маневрів, проте вчення меншого масштабу тривають.

Раніше повідомлялося, що Сполучені Штати Америки (США) і Південна Корея вирішили припинити ряд спільних командно-штабних навчань.

РБК-Україна писало, що президент США Дональд Трамп 30 червня зустрівся з лідером Північної Кореї Кім Чен Ином в демілітаризованій зоні між Північною і Південною Кореєю.

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