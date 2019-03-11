Трамп запропонував направити 500 млн доларів на боротьбу з "впливом РФ"

Фото: Дональд Трамп (flickr.com/helsinki2018)

Загальний обсяг видатків становить 4,74 трлн доларів

На сайті Білого дому опубліковано проект бюджету США на 2020-й фінансовий, який передбачає направити 500 млн доларів на боротьбу зі "згубним впливом Росії". Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Білого дому.

Загальний обсяг витрат - 4,74 трлн доларів. Доходи бюджету вказані на рівні 3,64 трлн доларів, таким чином, очікуваний дефіцит складе 1,1 трлн доларів.

З цих коштів 500 млн доларів пропонується виділити на "боротьбу зі згубним впливом Росії" в "Європі, Євразії та Центральної Азії". Гроші будуть спрямовані на зміцнення національної безпеки, захист територіальної цінності союзників США, підтримку спроб партнерів США піти від використання військової техніки РФ.

Всього Державному департаменту та Агентству з міжнародного розвитку Трамп пропонує виділити 40 млрд доларів, що на 23% менше, ніж прогнозувалося в бюджеті-2019. Міністерству оборони США пропонується виділити більше грошей: 718 млрд доларів, що на 5% більше, ніж у 2019 році. У 2020 році число військовослужбовців США складе 2,1 млн осіб. Уряд планує закупити 12 військових кораблів, два великих "експериментальних" безпілотних надводних корабля і 110 винищувачів.

Бюджет також пропонує виділити 5 млрд доларів на будівництво "приблизно 200 миль" стіни на південному кордоні США з Мексикою.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що президент США Дональд Трамп пропонує скоротити внутрішні витрати американського уряду в 2020 році на 5% "за всіма напрямками".

Раніше повідомлялося, що Дональд Трамп має намір у понеділок звернутися до Конгресу США з проханням виділити в 2020 фінансовому році додаткові 8,6 млрд доларів на будівництво стіни на кордоні з Мексикою. Ця сума в 1,5 рази большеой, яку він просив направити в цьому році.