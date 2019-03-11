Трамп пропонує скоротити витрати уряду США на 5%

Фото: Дональд Трамп (flickr.com/helsinki2018)

Скорочення планується в проекті бюджету на 2020 рік

Президент США Дональд Трамп пропонує скоротити внутрішні витрати американського уряду в 2020 році на 5% "за всіма напрямками". Про це сказав економічний радник Білого дому Леррі Кадлоу, передає РБК-Україна з посиланням на "Голос Америки".

За словами радника, проект нового бюджету на 2020 рік Трамп представить Конгресу в понеділок, 11 березня.

"Це буде жорсткий бюджет. Ми хочемо виступити з власними пропозиціями щодо обмежень у цьому році, і я вважаю, що це потрібно було зробити давно", - заявив Кадлоу.

За його словами, деякі з нещодавніх бюджетних угод не були сприятливими в плані витрат.

"І я вважаю, що це абсолютно правильний рецепт", - додав економічний радник Трампа.

Це буде вже третій законопроект щодо бюджету від Трампа за час його президентства. Очікується, що законопроект викличе широке неприйняття з боку законодавців-демократів і деяких республіканців.

Дебати по бюджету почнуться через кілька тижнів після завершення рекордного 35-денного шатдауна, викликаних суперечками про федеральному бюджеті.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Дональд Трамп має намір у понеділок звернутися до Конгресу США з проханням виділити в 2020 фінансовому році додаткові 8,6 млрд доларів на будівництво стіни на кордоні з Мексикою. Ця сума в 1,5 рази большеой, яку він просив направити в цьому році.