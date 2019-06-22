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Трамп запропонував кандидата на пост глави Пентагону

Новини » Політика    22.06.2019 - 08:50
Трамп запропонував кандидата на пост глави Пентагону
Фото: Дональд Трамп (Alex Wong/Getty Images)

Трамп запропонував призначити Марка Еспера

Президент США Дональд Трамп заявив, що має намір висунути на пост глави Пентагону Марка Еспера, який повинен змінити міністра сухопутних військ США вже 24 червня. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Deutsche Welle.

Повідомляється, що Трамп пояснив відставку виконуючого обов'язки глави Пентагону Патріка Шанахана тим, що він "хоче більше приділяти час сім'ї". Разом з тим президент США оголошував про намір висунутий Шанахана в якості постійного глави оборонного відомства ще на початку травня 2019 року, однак процедура не була ініційована в Сенаті. У свою чергу кандидатура Марка Еспера на пост глави Пентагону також повинна бути схвалена американським Сенатом.

Дана зміна глави Пентагону може стати вже другою за півроку. Шанахан виконував обов'язки міністра оборони США з 1 січня 2019года,де змінив Джеймса Мэттиса.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що Трамп продовжив санкції проти КНДР ще на рік. Санкції продовжили у зв'язку з тим, що дії і політика уряду КНДР, а також можливе розповсюдження ядерної зброї на Корейському півострові, являють собою надзвичайну загрозу національній безпеці, зовнішній політиці і економіці Сполучених Штатів.

 

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