Трамп прав. Генсек НАТО высказался по претензиям США на Грендандию

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте согласился с президентом США Дональдом Трампом по Гренландии. В частности, в вопросе обороны.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Bild.
"Когда речь идет об обороне в Арктике, Трамп прав. Что я считаю очень хорошо, так это то, что премьер-министр Дании немедленно начал переговоры с президентом Трампом. По сути, речь шла о высокой актуальности обороны на крайнем севере", - сказал он.
По словам Рютте, это касается не только Гренландии, но и Исландии, Норвегии, Финляндии, Швеции и Канады.
"Мы все должны работать вместе, чтобы защитить территории. И Трамп прав", - подчеркнул генсек НАТО.
Президент США Дональд Трамп еще во время первой каденции своего президентства заявлял, что хочет купить Гренландию. Победив на президентских выборах в 2024 году, Трамп не оставил эту идею.
Недавно намерения Трампа по Гренландии подтвердил государственный секретарь США Марко Рубио. По его словам, Трамп серьезно настроен на покупку острова Гренландия, который сейчас находится в составе Дании и это является "его приоритетом".
В свою очередь, в НАТО планируют предложить президенту США Дональду Трампу компромисс по Гренландии. В Альянсе надеются, что это снизит напряженность вокруг дискуссий об острове.
Подробнее о том, что стоит за "планами" Трампа по Гренландии - читайте в материале РБК-Украина.
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