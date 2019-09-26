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Трамп особисто скасував візит віце-президента США на інавгурацію Зеленського

Новини » Політика    26.09.2019 - 17:56
Трамп особисто скасував візит віце-президента США на інавгурацію Зеленського
Фото: Дональд Трамп (flickr.com/gageskidmore)

Замість віце-президента американську делегацію очолив міністр енергетики Рік Перрі

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп розпорядився, щоб віце-президент Майк Пенс скасував запланований візит в Україну на інавгурацію Володимира Зеленського. Про це йдеться в скарзі співробітника розвідки США на розмову між Трампом і Зеленським.

Інформатор порахував, що потрібно повідомити про цей факт, оскільки, на його думку, це може бути пов'язано з загальними зусиллями по тиску на керівництво України.

"Я дізнався від американських чиновників, що 14 травня, або близько того президент проінструктував віце-президента Пенса скасувати заплановану поїздку в Україну на інавгурацію Зеленського 20 травня", - йдеться в тексті.

Замість віце-президента американську делегацію очолив міністр енергетики Рік Перрі.

Як зазначив співробітник спецслужб, таким чином президент США нібито хотів показати, що він не хоче зустрічатися з Зеленським, поки не побачить, яку лінію поведінки обере український президент.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що в США опублікували скаргу співробітника розвідки на розмова між президентами США та України Дональдом Трампом і Володимиром Зеленським. Інформатор заявив, що чиновники Білого дому були "глибоко стурбовані" телефонною розмовою, який відбувся між лідерами двох держав 25 липня цього року.

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Новини України Володимир ЗеленськийинаугурацияДональд Трамп
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