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Трамп хоче голосування за імпічмент без надання документів про зв'язки з Україною

Новини » В світі    04.10.2019 - 22:08
Трамп хоче голосування за імпічмент без надання документів про зв'язки з Україною
Фото: Дональд Трамп (flickr.com/helsinki2018)

Мова йде про документи, які підтверджують тиск Трампа на українську владу

Президент США Дональд Трамп планує відправити лист спікеру Палати представників Конгресу Ненсі Пелосі щодо документів, які вимагають від Білого дому демократи. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

Як повідомляється, в листі йдеться про те, що від адміністрації президента не можуть вимагати документи, поки Палата представників не проведе голосування, щоб розпочати розслідування щодо імпічменту.

Згідно з процедурою, якщо Палата представників підтримає імпічмент, то ця ініціатива виявиться в Сенаті, де Республіканська партія має більшість.

Трамп переконаний, що палата представників США, швидше за все, проголосує за імпічмент.

"Демократи, на жаль, мають там голоси. Хоча більшість з них не впевнені, що повинні це робити", - сказав американський лідер.

Також зазначається, що 2 жовтня Демократи в Палаті представників пригрозили Білому дому примусовим отриманням записів, пов'язаних з можливим тиском президента Трампа на Зеленського.

"За останні кілька тижнів комітети кілька разів намагалися отримати в добровільному порядку відповіді на наші запити про надання документів, але Білий дім відмовився прийняти не це, і навіть дати відповідь комітетам", - повідомлялося в листі.

Також РБК-Україна повідомляло, що Трамп був скептично налаштований до зустрічі з Зеленським. Він вважав Україну корумпованою країною і ігнорував повідомлення офіційних осіб, що з Зеленським слід зустрітися.

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