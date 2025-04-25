Трамп пояснил, что имел в виду под концом войны в Украине за один день

Президенту США Дональду Трампу постоянно напоминают о его предвыборных обещаниях положить конец войны России против Украины за 24 часа. Но это было лишь "преувеличение".

"Ну, я сказал это образно, и я сказал это как преувеличение", - сказал он в ответ на вопрос о планах положить конец войне в Украине в первый же день

При этом Трамп заявил, что хотел этим что-то подчеркнуть, однако журналисты не смогли распознать его неразборчивую речь.

"Очевидно, люди знают, что когда я это сказал, это было сказано в шутку, но также было сказано, что это закончится", - заявил президент США

В ответ на вопрос, почему война до сих пор не закончилась, Трамп заявил: "Ну, я не думаю, что это долго. Я имею в виду, смотрите, я пришел сюда три месяца назад. Эта война продолжается уже три года. Это война, которая никогда бы не началась, если бы я был президентом. Это война Байдена. Это не моя война. Я не имею к ней никакого отношения".

Трамп также заявил, что эта война никогда бы не началась, если бы он был в Белом доме, а Владимир Путин никогда бы этого не сделал.

"Никогда бы не началось. Никогда бы. И вы потом говорите, почему так долго? Вы слышите это, Стив? Война бушует уже три года. Я только что приехал сюда, и вы говорите, почему так долго?"- сказал он.