Трамп пояснив, що мав на увазі під кінцем війни в Україні за один день
Президенту США Дональду Трампу постійно нагадують про його передвиборчі обіцянки покласти край війні Росії проти України за 24 години. Але це було лише "перебільшення".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю Трампа The Time.
"Ну, я сказав це образно, і я сказав це як перебільшення", - сказав він у відповідь на запитання про плани покласти край війні в Україні в перший же день
При цьому Трамп заявив, що хотів цим щось підкреслити, проте журналісти не змогли розпізнати його нерозбірливу мову.
"Очевидно, люди знають, що коли я це сказав, це було сказано жартома, але також було сказано, що це закінчиться", - заявив президент США.
У відповідь на запитання, чому війна досі не закінчилася, Трамп заявив: "Ну, я не думаю, що це довго. Я маю на увазі, дивіться, я прийшов сюди три місяці тому. Ця війна триває вже три роки. Це війна, яка ніколи б не почалася, якби я був президентом. Це війна Байдена. Це не моя війна. Я не маю до неї жодного стосунку".
Трамп також заявив, що ця війна ніколи б не почалася, якби він був у Білому домі, а Володимир Путін ніколи б цього не зробив.
"Ніколи б не почалося. Ніколи б. І ви потім говорите, чому так довго? Ви чуєте це, Стіве? Війна вирує вже три роки. Я щойно приїхав сюди, і ви кажете, чому так довго?" - сказав він.
Нагадаємо, Дональд Трамп заявляв про свій намір завершити війну Росії проти України за 24 години ще під час передвиборчої кампанії.
За даними опитування КМІС, у березні 2025 року меншість українців очікують, що за президента США Дональда Трампа Україна може розраховувати на справедливий мир.