ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Макрон вважає врегулювання ситуації в Україні умовою для повернення Росії в G8

Новини » Політика    22.08.2019 - 03:31
Макрон вважає врегулювання ситуації в Україні умовою для повернення Росії в G8
Фото: Еммануель Макрон (elysee.fr)

Повернення Росії без будь-яких умов свідчитиме про слабкість G7

Президент Франції Емманюель Макрон прокоментував можливість повернення Росії в G8 ("Велику вісімку"). Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Радіо Свобода".

Так, Макрон назвав повернення Росії без врегулювання ситуації в Україні "стратегічною помилкою", яка підкреслить "слабкість" організації.

"Я думаю говорити, що без будь-яких умов Росія може повернутися, це було свідченням слабкості G7. Це було б для нас стратегічною помилкою і освяченням цієї епохи безкарності", - сказав президент Франції напередодні саміту "Групи семи", що пройде на вихідних у південному французькому курортному місті Біарріці.

"Неодмінною умовою (для повернення Росії, - ред.) є пошук рішення щодо України", - додав Макрон.

Раніше канцлер Німеччини Ангела Меркель і прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон під час переговорів у середу 21 серпня виступили проти повернення Росії в G8 ("Велику вісімку").

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп виступив за повернення Росії в G8 ("Великої вісімки"). Про це він сказав під час зустрічі з президентом Румунії Клаусом Йоханнісом у Вашингтоні у вівторок 20 серпня.

Після цього стало відомо, що президент США Дональд Трамп і французький лідер Еммануель Макрон домовилися запросити Росію на саміт G7 ("Великої сімки") в 2020 році.

Німеччина виступила проти повернення Росії в G8 У Росії виступили за розширення G7 до G10
Новини України G8
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся