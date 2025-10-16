Трамп сообщил о планах расширить борьбу с наркокартелями Венесуэлы на суше

США установили полный контроль над морскими маршрутами, и теперь Вашингтон рассматривает возможность перехода к следующему этапу борьбы с наркокартелями в Венесуэле.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на YouTube-трансляцию Белого дома.
После того как США добились контроля над морскими маршрутами поставок наркотиков, Вашингтон готов рассмотреть возможность перехода к следующему этапу борьбы с наркокартелями в Венесуэле — операциям на суше.
Об этом заявил президент Дональд Трамп, отметив, что американские силы уже "удерживают море под полным контролем".
Трамп сообщил, что за последние дни не было зафиксировано ни одной лодки с контрабандным грузом, что он назвал результатом усиленных действий на море. По словам президента, ранее через эти маршруты перевозились крупные партии наркотиков на скоростных и дорогостоящих судах.
Отвечая на вопрос о том, рассматривает ли США возможность сухопутных операций, Трамп заявил, что "не может раскрывать детали", но подтвердил, что этот вариант обсуждается.
По мнению экспертов, речь может идти как о военных рейдах, так и о совместных миссиях с партнерами в регионе. Вашингтон намерен полностью перекрыть цепочки поставок наркотиков, включая те, что проходят по суше через территорию соседних стран.
