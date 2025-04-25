Трамп связал желание Украины вступить в НАТО с войной: что он сказал

Вступление Украины в НАТО

Украина рассчитывала получить официальное приглашение в НАТО на саммите в Вашингтоне в июле 2024 года, однако этого так и не произошло.

Киев продолжает настаивать на четком плане вступления, но в Альянсе подчеркивали, что о членстве можно говорить лишь после окончания войны.

В тоже время в начале марта премьер-министр Италии Джорджия Мелони предложила распространить на Украину действие 5-й статьи НАТО о коллективной безопасности. И это она предлагала без членства страны в Альянсе.

Разговоры о вступлении Украины в НАТО начались с новой силой после того, как на этой неделе США предложили свой мирный план по урегулированию войны в Украине.

Документ, состоящий из семи пунктов, в частности, предполагает отказ Украины от вступления в НАТО а также официальное признание Крыма российским, заморозку войны на текущем этапе.

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