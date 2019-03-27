Трамп вимагає від Росії покинути Венесуелу

Президент США Дональд Трамп заявив під час зустрічі з дружиною Хуана Гуаидо, якого Вашингтон визнав тимчасовим президентом Венесуели, що Росія повинна покинути Венесуелу. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CBS News.

Трамп заявив, що "Росія повинна покинути Венесуелу".

На питання, як цього досягти, президент США відповів: "Подивимося. Всі способи допустимі".

Нагадаємо, 24 березня в столицю Венесуели Каракас прилетіли два літаки Міністерства оборони Російської Федерації з групою військовослужбовців або бійців приватних військових компаній.

Пізніше представник уряду президента Венесуели Ніколаса Мадуро підтвердив про прибуття в країну літаків з російськими військовослужбовцями. За словами представника, російські військові прибули в Каракас в рамках триваючої військової співпраці двох союзників".

Гуайдо заявив, що присутність російських військових у Венесуелі порушує конституцію країни. Під час виступу в Національній асамблеї Венесуели, Гуайдо, говорячи про військових Російської Федерації, звинуватив Каракас в тому, що "в черговий раз порушується конституція".