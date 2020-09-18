Розрив між Байденом і Трампом на виборах президента США збільшився, - опитування

Фото: Дональд Трамп і Джо Байден (колаж РБК-Україна)

Кандидат в президенти від Демократичної партії Джо Байден випереджає президента-республіканця Дональда Трампа на загальнонаціональному рівні. Він вище в рейтингу серед американських виборців на 9 процентних пунктів.

Про це свідчить опитування Reuters / Ipsos, пише "Голос Америки".

Опитування провели в період з 11 по 15 вересня. Воно показало, що 50% ймовірних виборців збираються голосувати за Байдена, а 41% - за Трампа. Ще 3% підтримають одного з незалежних кандидатів, решта вагалися з відповіддю.

Опитування також показало, що більшість американських виборців вже визначилися з вибором. Дев'ять з 10 ймовірних виборців Байдена і 8 з 10 ймовірних виборців Трампа заявили, що вони "повністю впевнені" в своєму виборі.

Згідно з опитуванням, у Байдена більше шансів виграти на виборах 3 листопада в абсолютних цифрах. Проте, 9% ймовірних виборців не визначилися з вибором або ще не підтримали жодного кандидата від основної партії. Їх рішення в найближчі тижні може визначити ім'я переможця.

Нагадаємо, в кінці серпня опитування показало, що в середньому про підтримку Байдена заявили 49% респондентів, за Трампа готові віддати голоси 46% опитаних.

РБК-Україна писало, що директор ФБР Крістофер Рей заявив, що Росія втручається в президентські вибори в США в 2020 році постійним потоком дезінформації.