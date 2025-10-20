Трамп поставил Китай перед выбором: выполнить требования США или рискнуть тарифами

Так, выступая на борту самолета Air Force One, Трамп заявил накануне, что не позволит Китаю использовать свое влияние на рынок стратегических материалов как инструмент давления.

Президент США требует от Китая прекращения экспорта фентанила, восстановления закупок американской сои и отказ от манипулирования поставками редкоземельных металлов. Только при таких условиях, по словам Дональда Трампа, возможно вернуться к торговым переговорам между странами.

Отдельно президент США отметил требование прекратить попадание фентанила и его прекурсоров на американский рынок, обвинив Китай в недостаточном контроле над экспортом химических компонентов, которые способствуют опиоидному кризису в США.

Переговоры в Малайзии - последний шанс к перемирию

Министр финансов США Скотт Бессент подтвердил, что очередной раунд переговоров между делегациями США и Китая состоится на этой неделе в Малайзии. Это произойдет менее чем за три недели до завершения действующего торгового перемирия, которое истекает 10 ноября.

Напряжение в отношениях двух стран резко возросло после того, как США объявили о введении 100% пошлин на китайские товары с 1 ноября, а также ввели дополнительные технологические ограничения. В ответ Китай пообещал жесткий экспортный контроль на стратегические металлы, включая редкоземельные элементы.

Соевый фронт

Вашингтон также требует восстановления закупок американской сои, которые полностью прекратились в течение текущего года. В прошлом году Китай импортировал масличных бобов из США на сумму более 12 миллиардов долларов, однако сейчас полностью переориентировался на поставки из Южной Америки. Это вызвало серьезное недовольство среди американских фермеров, которые являются важной частью электоральной базы Трампа.

Американские фермеры все громче требуют от Белого дома действий, поскольку склады переполнены нераспроданной соей, а рынок едва не парализован. Вашингтон готовит компенсационные пакеты, однако их принятие затягивается из-за бюджетных споров и частичной приостановки работы правительства.

Трамп ранее призвал Китай увеличить закупки сои в четыре раза, но пока со стороны Пекина нет сигналов о готовности к такому шагу.

Редкоземельные металлы

Потенциальное ограничение экспорта редкоземельных металлов из Китая представляет стратегическую угрозу для американского военно-промышленного комплекса, производителей смартфонов и электротехники.

Китайская сторона пытается заверить международное сообщество, что "нормальные торговые потоки не пострадают", но при этом официальный Пекин прямо называет экспортный контроль ответом на "провокационные санкции США".

Ожидается, что Трамп и Си Цзиньпин лично обсудят самые острые вопросы в конце месяца во время саммита АТЭС в Южной Корее.