Трамп не стремится досрочно предотвратить тарифную войну США и Китая

Президент США Дональд Трамп не спешит вести переговоры с президентом Китая Си Цзиньпином по ослаблению новой торговой войны между странами. Телефонный разговор между лидерами находится в фазе планирования.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

"Это замечательно", - сказал Трамп во время встречи с журналистами в Белом доме, когда его спросили о китайских пошлинах в ответ.

Разговор между Си и Трампом рассматривается как ключ к потенциальному ослаблению или отсрочке тарифов, как это было в понедельник во время разговоров с лидерами Мексики и Канады.

Пресс-секретарь Белого дома Каролина Левитт сообщила журналистам, что звонок Трампа и Си еще должен быть запланирован.

"Президент Си обратился с президентом Трампом, чтобы поговорить об этом, вероятно, чтобы начать переговоры. Поэтому мы увидим, как пройдет этот звонок", - сказала Левитт.

Превентивное предупреждение Китая

Ограниченный ответ Пекина на введение Трампом 10% тарифа на весь китайский импорт, подчеркнул попытку китайских политиков привлечь Трампа к переговорам, чтобы предотвратить открытую торговую войну между двумя крупнейшими экономиками мира.

Представитель посольства Китая в Вашингтоне Лю Пэнгю заявил, что Пекин надеется, что Вашингтон будет работать для обеспечения стабильных, здоровых и устойчивых связей между двумя странами.

Международный валютный фонд, который в прошлом месяце предупредил, что резкое ужесточение протекционистской политики может ударить по инвестициям и нарушить цепи поставок, заявил, что "в интересах всех найти конструктивные пути для разрешения разногласий и обеспечения торговли".

По оценкам британской исследовательской компании Capital Economics, дополнительные тарифы Китая будут касаться около 20 миллиардов долларов ежегодного импорта по сравнению с 450 миллиардами долларов китайских товаров, подпадающих под действие тарифа Трампа, вступившего в силу в 12:01 утра во вторник (0501 по Гринвичу).

"Меры достаточно скромные, по крайней мере по сравнению с шагами США, и были откалиброваны, чтобы послать сообщение США", - отметил в своей записке руководитель отдела экономики Китая в Capital Economics Джулиан Эванс-Притчард.