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Трамп об ослаблении ограничения против Путина: не люблю санкции

Вашингтон, Среда 17 июля 2024 11:38
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Трамп об ослаблении ограничения против Путина: не люблю санкции Фото: Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Кандидат в президенты США Дональд Трамп прокомментировал возможность ослабления санкций против России. Он заявил, что не является сторонником ограничений.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью Трампа для Bloomberg.

Журналисты спросили Трампа, как он относится к ослаблению санкций против России и диктатора Владимира Путина в рамках так называемого "соглашения" о прекращении войны в Украине, которое он хочет заключить. Бывший президент США заявил, что не любит санкции.

"Санкциями мы отталкиваем от себя всех, кто к нам приближается. Поэтому я не люблю санкции. Я считал их очень полезными с Ираном, но с Ираном я даже не нуждался в санкциях так сильно", - заявил он.

Следует добавить, что во время своего президентства Дональд Трамп утверждал, что не рассматривает возможность ослабления санкций против России. Он также ввел санкции против газопровода "Северный поток-2". В частности, в санкционный список попали компании, предоставлявшие суда для строительства трубопровода.

Позиция Трампа по Украине

Бывший президент США Дональд Трамп стал официально кандидатом на президентских выборах от Республиканской партии. Выборы пройдут в ноябре 2024 года.

Позиция Трампа по поводу войны в Украине неоднозначна. Он заявляет, что якобы мог бы окончить войну еще до того, как займет кресло в Белом доме, а также критикует администрацию Джо Байдена.

При этом Трамп выступает против увеличения помощи Украине. По его мнению, помощь якобы должна предоставляться в виде кредита, а не "в подарок".

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Российская Федерация Соединенные Штаты Америки Дональд Трамп
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