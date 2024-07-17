Трамп об ослаблении ограничения против Путина: не люблю санкции

Кандидат в президенты США Дональд Трамп прокомментировал возможность ослабления санкций против России. Он заявил, что не является сторонником ограничений.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью Трампа для Bloomberg.

Журналисты спросили Трампа, как он относится к ослаблению санкций против России и диктатора Владимира Путина в рамках так называемого "соглашения" о прекращении войны в Украине, которое он хочет заключить. Бывший президент США заявил, что не любит санкции.

"Санкциями мы отталкиваем от себя всех, кто к нам приближается. Поэтому я не люблю санкции. Я считал их очень полезными с Ираном, но с Ираном я даже не нуждался в санкциях так сильно", - заявил он.

Следует добавить, что во время своего президентства Дональд Трамп утверждал, что не рассматривает возможность ослабления санкций против России. Он также ввел санкции против газопровода "Северный поток-2". В частности, в санкционный список попали компании, предоставлявшие суда для строительства трубопровода.