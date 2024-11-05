Трамп пообещал признать результаты выборов в случае проигрыша, но есть нюанс

"Если я проиграю выборы, если они будут честными, я первым это признаю. Пока что я считаю, что они были честными", - заявил Трамп после того, как он проголосовал на президентских выборах.

Кандидат в президенты также обратил внимание, что не считает нужным просить своих избирателей не прибегать к насилию в случае его проигрыша.

"Конечно, насилия не будет. Мои сторонники - не жестокие люди. Я не обязан им это говорить. И я, конечно, не хочу никакого насилия, но я, конечно, не должен им говорить. Это замечательные люди. Это люди, которые верят в отсутствие насилия", - отметил он.

По словам Трампа, он "чувствует себя очень уверенно". Также он считает, что эта предвыборная кампания была "лучшей" в его карьере.