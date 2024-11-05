Когда будут известны результаты выборов в США: прогноз наблюдателя на одном из участков

В ближайшее время результаты президентских выборов в США вряд ли станут известны. Но и полной неизвестности также не будет.

Об этом в комментарии YouTube-каналу РБК-Украина заявила наблюдатель на одном из избирательных участков в США, координатор движения "Чесно" Вита Думанская.

По ее словам, результаты выборов не будут известны уже этой ночью. В некоторых штатах они станут известны только через неделю или даже несколько недель, поэтому необходимо будет подождать.

"Здесь местные эксперты говорят, что официальные результаты могут быть или до конца ноября, а некоторые говорят, если будут какие-то проблемные моменты, то и до Рождества", - отметила Думанская.

Также, как отметила наблюдатель на выборах, не факт, что завтра утром уже будут результаты во всех колеблющихся штатах, от которых зависит победа одного из двух кандидатов. В частности, очень сложным штатом является Пенсильвания.

"Не будет полной (неизвестности - ред.). Смотрите, официальных результатов (завтра, послезавтра - ред.) не будет. Это точно… Если будут известны результаты по колеблющимся штатам, то, возможно, даже без Пенсильвании будет понятно, у кого лучший показатель. Ну и будет видно общее количество баллов, полученных кандидатами”, - рассказала Думанская.