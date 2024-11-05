Трамп пообіцяв визнати результати виборів у разі програшу, але є нюанс

"Якщо я програю вибори, якщо вони будуть чесні, я першим це визнаю. Поки що я вважаю, що вони були чесними", - заявив Трамп після того, як він проголосував на президентських виборах.

Кандидат у президенти також звернув увагу, що не вважає за потрібне просити своїх виборців не вдаватися до насильства у разі його програшу.

"Звичайно, насильства не буде. Мої прихильники - не жорстокі люди. Я не зобов'язаний їм це говорити. І я, звичайно, не хочу ніякого насильства, але я, звичайно, не повинен їм говорити. Це чудові люди. Це люди, які вірять у відсутність насильства", - зазначив він.

За словами Трампа, він "почувається дуже впевнено". Також він вважає, що ця передвиборча кампанія була "найкращою" у його кар'єрі.