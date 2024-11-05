Трамп пообещал признать результаты выборов в случае проигрыша, но есть нюанс
Кандидат в президенты США от республиканцев Дональд Трамп пообещал, что он признает результаты выборов и в случае проигрыша. Но только если они будут "честными" по его мнению.
Как сообщает РБК-Украина, заявления Трампа приводят CNN, Reuters и AFP.
"Если я проиграю выборы, если они будут честными, я первым это признаю. Пока что я считаю, что они были честными", - заявил Трамп после того, как он проголосовал на президентских выборах.
Кандидат в президенты также обратил внимание, что не считает нужным просить своих избирателей не прибегать к насилию в случае его проигрыша.
"Конечно, насилия не будет. Мои сторонники - не жестокие люди. Я не обязан им это говорить. И я, конечно, не хочу никакого насилия, но я, конечно, не должен им говорить. Это замечательные люди. Это люди, которые верят в отсутствие насилия", - отметил он.
По словам Трампа, он "чувствует себя очень уверенно". Также он считает, что эта предвыборная кампания была "лучшей" в его карьере.
Выборы президента США
Напомним, в США сегодня, 5 ноября, проходят президентские выборы, основными кандидатами на которых являются Дональд Трамп и Камала Харрис.
Трамп уже успел проголосовать в штате Флорида. Также он заявил, что уверен в своей победе.
При этом, как рассказала в комментарии YouTube-каналу РБК-Украина наблюдатель на одном из избирательных участков в США, координатор движения "Чесно" Вита Думанская, в ближайшее время официальных результатов выборов не будет.
По ее словам, победителя можно будет определить, когда будут известны результаты в колеблющихся штатах.
Более детально о ходе выборов можете узнать в материале РБК-Украина.
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