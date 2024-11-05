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Трамп пообіцяв визнати результати виборів у разі програшу, але є нюанс

Вівторок 05 листопада 2024 20:49
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Трамп пообіцяв визнати результати виборів у разі програшу, але є нюанс Фото: Дональд Трамп, експрезидент США (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Кандидат у президенти США від республіканців Дональд Трамп пообіцяв, що він визнає результати виборів і у разі програшу. Але тільки якщо вони будуть "чесними", на його думку.

Як повідомляє РБК-Україна, заяви Трампа наводять CNN, Reuters і AFP.

"Якщо я програю вибори, якщо вони будуть чесні, я першим це визнаю. Поки що я вважаю, що вони були чесними", - заявив Трамп після того, як він проголосував на президентських виборах.

Кандидат у президенти також звернув увагу, що не вважає за потрібне просити своїх виборців не вдаватися до насильства у разі його програшу.

"Звичайно, насильства не буде. Мої прихильники - не жорстокі люди. Я не зобов'язаний їм це говорити. І я, звичайно, не хочу ніякого насильства, але я, звичайно, не повинен їм говорити. Це чудові люди. Це люди, які вірять у відсутність насильства", - зазначив він.

За словами Трампа, він "почувається дуже впевнено". Також він вважає, що ця передвиборча кампанія була "найкращою" у його кар'єрі.

Вибори президента США

Нагадаємо, у США сьогодні, 5 листопада, проходять президентські вибори, основними кандидатами на яких є Дональд Трамп та Камала Гарріс.

Трамп уже встиг проголосувати у штаті Флорида. Також він заявив, що впевнений у своїй перемозі.

При цьому, як розповіла у коментарі YouTube-каналу РБК-Україна спостерігач на одній з виборчих дільниць у США, координатор руху "Чесно" Віта Думанська, найближчим часом офіційних результатів виборів не буде.

За її словами, переможця можна буде визначити, коли будуть відомі результати в хитких штатах.

Більш детально про хід виборів можете дізнатися у матеріалі РБК-Україна.

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Сполучені Штати Америки Дональд Трамп Вибори в США
Результати виборів
Результати виборів
Рейтинг кандидатів
Рейтинг кандидатів
Що таке "хиткі" штати
Що таке "хиткі" штати
Камала Гарріс: кандидат від Демократів
Камала Гарріс: кандидат від Демократів
Дональд Трамп: кандидат від Республіканців
Дональд Трамп: кандидат від Республіканців