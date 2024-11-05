Трамп пообіцяв визнати результати виборів у разі програшу, але є нюанс
Кандидат у президенти США від республіканців Дональд Трамп пообіцяв, що він визнає результати виборів і у разі програшу. Але тільки якщо вони будуть "чесними", на його думку.
Як повідомляє РБК-Україна, заяви Трампа наводять CNN, Reuters і AFP.
"Якщо я програю вибори, якщо вони будуть чесні, я першим це визнаю. Поки що я вважаю, що вони були чесними", - заявив Трамп після того, як він проголосував на президентських виборах.
Кандидат у президенти також звернув увагу, що не вважає за потрібне просити своїх виборців не вдаватися до насильства у разі його програшу.
"Звичайно, насильства не буде. Мої прихильники - не жорстокі люди. Я не зобов'язаний їм це говорити. І я, звичайно, не хочу ніякого насильства, але я, звичайно, не повинен їм говорити. Це чудові люди. Це люди, які вірять у відсутність насильства", - зазначив він.
За словами Трампа, він "почувається дуже впевнено". Також він вважає, що ця передвиборча кампанія була "найкращою" у його кар'єрі.
Вибори президента США
Нагадаємо, у США сьогодні, 5 листопада, проходять президентські вибори, основними кандидатами на яких є Дональд Трамп та Камала Гарріс.
Трамп уже встиг проголосувати у штаті Флорида. Також він заявив, що впевнений у своїй перемозі.
При цьому, як розповіла у коментарі YouTube-каналу РБК-Україна спостерігач на одній з виборчих дільниць у США, координатор руху "Чесно" Віта Думанська, найближчим часом офіційних результатів виборів не буде.
За її словами, переможця можна буде визначити, коли будуть відомі результати в хитких штатах.
Більш детально про хід виборів можете дізнатися у матеріалі РБК-Україна.
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