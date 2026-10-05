ua en ru
Пн, 05 октября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Спорт Wave Styler Спецпроекты
Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Спорт Футбол Баскетбол Теннис Бокс
Wave Инсайдер Стиль Велнес Культура Путешествия Вкус Звезды
Styler Люди Тренды Полезное Вкусно Гороскопы
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » В мире

Трамп создал "Силы суперинтеллекта" для развития ИИ в США

04:09 05.10.2026 Пн
2 мин
aimg Юлия Маловичко
Трамп создал "Силы суперинтеллекта" для развития ИИ в США Фото: президент США Дональд Трамп (Getty Images)
Выключи хаос международных новостей! Получай только важное из РБК-Украина в Google

Президент США Дональд Трамп объявил о создании новой правительственной структуры - "Сил суперинтеллекта" (Super Intelligence Force), которая будет координировать политику американской администрации в сфере искусственного интеллекта.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Washington Post.

В состав новой структры войдут четыре высокопоставленных чиновника, а возглавит группу директор Национальной разведки Джей Клейтон.

Еще в "Сил суперинтеллекта" войдут председатель Федеральной торговой комиссии Эндрю Фергюсон, директор Управления персонала США Скотт Купор и заместитель министра обороны по исследованиям и разработкам Эмиль Майкл.

Группа будет координировать взаимодействие федерального правительства с потребителями, общественными организациями, религиозными структурами, операторами критической инфраструктуры и компаниями, разрабатывающими системы искусственного интеллекта.

Отчитываться она будет непосредственно Трампу и главе его администрации Сьюзи Уайлс.

Цель создания структуры

"Силы суперинтеллекта" должны обеспечить координацию работы федерального правительства, чтобы США продолжали лидировать в мире в области "суперинтеллекта", который Трамп назвал технологией, которая может быть масштабнее промышленной революции и появления интернета.

"Силы суперинтеллекта" призваны координировать усилия федерального правительства, чтобы Америка продолжала лидировать в мире в суперинтеллекте, который, по мнению многих, масштабнее промышленной революции и интернета, а также будет защищать интересы и улучшать жизнь всех американцев", - написал Трамп в соцсети Truth Social.

Почему Трамп создал новую структуру

Создание группы происходит на фоне дискуссий в США о темпах развития искусственного интеллекта и потенциальных рисках этой технологии.

Трамп ранее выступал против призывов замедлить развитие ИИ. Он отмечал, что США должны опережать Китай в этой сфере, а технологическое лидерство имеет важное экономическое и стратегическое значение.

В сентябре президент США заявлял: "Кто выиграет ИИ, тот выиграет" – говоря о глобальной конкуренции в этой сфере.

В то же время ряд руководителей технологических компаний в последнее время предупреждали о рисках слишком быстрого развития ИИ и призвали усилить меры безопасности.

Напомним, что в конце сентября Трамп провел в Белом доме встречу с руководителями ведущих технологических компаний.

После нее Google, Anthropic, Meta, Nvidia, xAI и OpenAI согласились на добровольные меры самоконтроля. Компании обязались внедрять внутренние механизмы контроля и сотрудничать с внешними независимыми аудиторами.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Дональд Трамп Искусственный интеллект
Новости
День Сил территориальной обороны 4 октября: как изменилась ТрО за годы войны
День Сил территориальной обороны 4 октября: как изменилась ТрО за годы войны
Аналитика
Возможен ли "блэкаут" связи? Интервью с Минцифры об атаках РФ на дата-центры
Дмитрий Левицкийкорреспондент РБК-Украина Возможен ли "блэкаут" связи? Интервью с Минцифры об атаках РФ на дата-центры