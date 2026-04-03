Трамп пообещал "без проблем" открыть Ормузский пролив, но есть нюанс

Что сказал Трамп

"Имея немного больше времени, мы с легкостью откроем Ормузский пролив, заберем нефть и сделаем состояние. Это было бы "фонтаном" для мира?" - написал американский лидер.

Пост появился на фоне продолжающейся войны США и Израиля против Ирана, которая фактически закрыла Ормузский пролив для коммерческого судоходства. Ранее Трамп уже угрожал "взять под контроль остров Харг" - главный нефтяной терминал Ирана.