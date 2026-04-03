Трамп пообещал "без проблем" открыть Ормузский пролив, но есть нюанс

Президент США Дональд Трамп обнародовал в своей соцсети Truth Social новое заявление по Ормузскому проливу.
Что сказал Трамп
"Имея немного больше времени, мы с легкостью откроем Ормузский пролив, заберем нефть и сделаем состояние. Это было бы "фонтаном" для мира?" - написал американский лидер.
Пост появился на фоне продолжающейся войны США и Израиля против Ирана, которая фактически закрыла Ормузский пролив для коммерческого судоходства. Ранее Трамп уже угрожал "взять под контроль остров Харг" - главный нефтяной терминал Ирана.
Напомним, заявления Трампа уже повлияли на мировой нефтяной рынок.
В четверг, 2 апреля, цена на физическую нефть Dated Brent превысила отметку 140 долларов за баррель, обновив максимум с 2008 года. Трейдеры обеспокоены продолжением атак на Иран, и эксперты прогнозируют дальнейший рост.
В то же время, как пишет Politico, Пентагон оказался в затруднительном положении: стратегические объекты для бомбардировок в Иране почти исчерпаны, но Трамп приказал бомбить еще три недели. Теперь президент должен выбирать между "позорным бегством" или рискованной наземной операцией.