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Трамп пообіцяв виступити з посланням до конгресу після "шатдауну"

Новини » Політика    24.01.2019 - 08:46
Трамп пообіцяв виступити з посланням до конгресу після "шатдауну"
Фото: Дональд Трамп (flickr.com/gageskidmore)

Президент США планує виступити в палаті представників

Президент Сполучених Штатів Америки (США) Дональд Трамп заявив, що не буде шукати альтернативне місце для свого щорічного звернення до конгресу і виступить в палаті представників після того, як відновиться робота уряду ("шатдаун"). Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter Трампа.

Американський президент зазначив, що спікер палати представників Ненсі Пелосі спочатку попросила його виступити зі зверненням, але згодом передумала на фоні призупинення роботи уряду.

"Це її прерогатива. Я виступлю із зверненням, коли "шатдаун" закінчиться", - написав Трамп.

Трамп додав, що не шукає альтернативних місць для цього заходу, оскільки "ніщо не зрівняється з залом палати представників з-за його значущості, історії і традицій".

Трамп пообіцяв виступити з посланням до конгресу після &quot;шатдауну&quot;Трамп пообіцяв виступити з посланням до конгресу після &quot;шатдауну&quot;

Нагадаємо, лідер республіканської більшості в Сенаті Мітч Макконнелл заблокував голосування по двох законопроектах, запропонованих представниками Демократичної партії і націленим на відновлення часткового фінансування держустанов на тлі "шатдауна".

У свою чергу Трамп закликав демократів приступити до роботи для того, щоб убезпечити кордон США.

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