Трамп возобновляет торговую войну, - Bloomberg

Удары по Канаде и Бразилии

По информации издания, в течение недели Белый дом объявил о намерении внедрить 50% пошлину на импорт из Канады суммой около 20 миллиардов долларов из-за споров по автомобилям, молочной продукции и алкоголю.

Ограничения могут вступить в силу уже 19 августа, если Оттава не выполнит требования Вашингтона.

Кроме того, Трамп выдвинул ультиматум производителям генерических лекарств, дав им два года на перенос производства в США под угрозой 100% пошлины.

Одновременно вступили в силу дополнительные 25% тарифы на импорт из Бразилии, что вынудило местное правительство выделить пакет помощи экспортерам на 3,6 миллиарда долларов.

Также торговое ведомство США объявило о пошлинах в размере 10% и 12,5% для большинства основных торговых партнеров из-за якобы недостаточного контроля над принудительным трудом в цепях поставок.

Обострение с ЕС и судебные тяжбы

В конце недели американский президент пригрозил новыми тарифами Европейскому Союзу в ответ на штраф в размере 1 миллиарда долларов, наложенный европейскими регуляторами на Google.

Эксперты отмечают, что бизнес и рынки уже начинают адаптироваться к постоянному давлению Вашингтона.

"Дональд Трамп стремится восстановить тарифную стену", - заявил вице-президент Атлантического совета Джош Липски.

Действия администрации вызвали негодование среди партнеров и внутреннего бизнеса. Американские предприниматели уже подали иски в Суд международной торговли США, обвинив Белый дом в незаконном использовании законодательных норм для обхода предыдущих судебных решений.

Аналитики подчеркивают, что Трамп снова выбирает ложные цели для экономического давления.

"Администрация Трампа продолжает вводить тарифы на партнеров и союзников и не решает более серьезную проблему, которую представляет Китай", - отметил старший научный сотрудник Института Петерсона Чед Баун.