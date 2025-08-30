"Трамп умер": Вэнс и создатель "Симпсонов" случайно запустили новый тренд в соцсетях

Отмечается, что на платформе 30 августа насчитывалось не менее 87 тысяч сообщений с общим охватом 1,3 млн пользователей, которые объединяла фраза "Трамп мертв". Произошло это не только из-за Вэнса, но и из-за постоянных спекуляций вокруг здоровья Трампа.

Например, он часто отсутствует на публичных мероприятий. А руку американского лидера "украшает" подозрительный синяк в одном и том же месте. Считается, что это может быть следом от иглы капельницы, или уколов лекарств.

Как все началось

Вэнс 27 августа в интервью USA Today заявил, что "готов стать президентом", если с действующим лидером государства случится "ужасная трагедия". При этом Вэнс во время интервью акцентировал на том, что Трамп, мол, в прекрасной форме, очень бодр и имеет "невероятно крепкое здоровье".



"Да, случаются ужасные трагедии. Но я очень уверен, что президент Соединенных Штатов в хорошей форме, дослужит остаток своего срока и сделает великие дела для американского народа", - заявил он.

Масла в огонь подлили заявления создателя известного мультсериала "Симпсоны", Мэтта Грёнинга - в котором, кстати, дважды "предсказывали" возможную смерть Трампа, в 2024 году и 12 апреля 2025 года.

Грёнинг во время фестиваля Comic-Con в Сан-Диего еще в июле пошутил, что сериал будет идти, "пока кто-то не умрет... когда вы знаете кто умрет", очевидно намекая на Трампа.

"Мы будем продолжать. Мы будем продолжать, пока кто-то не умрет. Когда вы знаете кто умрет, "Симпсоны" прогнозируют, что на улицах будут танцы. Только президент Вэнс запретит танцы", - сказал он.

После этого соцсеть буквально вспыхнула. Ряд пользователей шутили о смерти Трампа, другие выражали обеспокоенность его здоровьем, а некоторые открыто радовались.

Имеют ли слухи основу?

При этом Трамп действительно недавно испытал проблемы со здоровьем. В июле Белый дом подтвердил, что у президента есть хроническая венозная недостаточность - однако это типичная вещь для людей его возраста.

Что касается синяков на руке Трампа, Белый дом объяснил их "незначительным раздражением мягких тканей" из-за якобы "частых рукопожатий и употребления аспирина". Последний якобы употребляется, как часть профилактики сердечно-сосудистых заболеваний - которые тоже типичны для людей в возрасте президента США.

Между тем сам Трамп чувствует себя неплохо. Несмотря на то, что он не появлялся на публике с 26 августа, 30 августа президент США традиционно приехал играть в гольф, где обычно проводит все выходные.

Приезд Трампа попал на фото и видео, опровергнув тем самым сообщения о его возможной смерти. С ним была его внучка, Кай Трамп.