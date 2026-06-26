ua en ru
Пт, 26 июня Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » В мире

"Он жмет на газ": Папа Римский решил бросить вызов Трампу

12:19 26.06.2026 Пт
2 мин
Почему Ватикан готовится к новому конфликту с Белым домом?
aimg Юлия Капитонова
"Он жмет на газ": Папа Римский решил бросить вызов Трампу Фото: Папа Римский Лев XIV (Getty Images)
Выключи хаос международных новостей! Получай только важное из РБК-Украина в Google

Папа Римский Лев XIV 26 июня собирает кардиналов в Ватикане для тайного пересмотра концепции "справедливой войны". Решение понтифика уже возмутило команду президента США Дональда Трампа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico.

Папа Римский решил пойти против Трампа

По мнению понтифика, Ватикан должен наконец пересмотреть свою многовековую доктрину "справедливой войны". Речь идет о конфликтах, которые теоретически может оправдать даже церковь.

К слову, указанная доктрина уходит корнями в учение святого Августина в V веке и святого Фомы Аквинского в XIII веке. То есть такой шаг Папы Римского Льва может привести к радикальным изменениям, на которые не отважились его предшественники.

"Понятие справедливой войны больше не применяется… (Теория - ред.) была разработана столетие назад, когда никто не мог представить себе оружие, которое мы имеем сегодня, или способность человечества к разрушению", - объяснил свою позицию понтифик.

Этот шаг Папы уже прокомментировал архиепископ Тимоти Брольо - глава Архиепархии США по делам военных.

По его словам, глава Ватикана "давит на газ" в процессе, который начали его предшественники, однако не смогли завершить.

Папа Римский пытался остановить войну на Ближнем Востоке

Это уже не первый случай, когда Ватикан публично решается на конфликт с Белым домом, чтобы остановить войны.

Ранее Лев пристыдил президента США Дональда Трампа и его команду, когда они начали войну против Ирана.

Тогда Папа заявил, что "ученики Христа никогда не были на стороне тех, кто "когда-то орудовал мечом, а сегодня сбрасывает бомбы". На этот упрек отреагировал вице-президент Джей Ди Вэнс. Он пригрозил, что понтифику нужно быть "осторожным" в своей теологии.

Однако решение главы Католической церкви пересмотреть доктрину "справедливой войны" доказывает - он не боится нового конфликта с Трампом и его командой.

Как сообщало ранее РБК-Украина, недавно президент Трамп приказал передать главе Ватикана важное послание.

Также известно, что Папа Римский внимательно следит за развитием российско-украинской войны. Так, он выступил с заявлением после массированной атаки РФ на Украину 24 мая.

Кроме того, понтифик не скрывал своего возмущения после обстрела россиянами Киево-Печерской Лавры.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Соединенные Штаты Америки Ватикан Дональд Трамп Папа Римский Лев XIV
Новости
Воздушные силы ответили, был ли полет белорусского Ил-62 над Украиной
Воздушные силы ответили, был ли полет белорусского Ил-62 над Украиной
Аналитика
Наша политика – максимальное введение офлайн-обучения: Анатолий Мельниченко, ректор КПИ
Катерина Гончаровакорреспондент РБК-Украина Наша политика – максимальное введение офлайн-обучения: Анатолий Мельниченко, ректор КПИ