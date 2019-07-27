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Трамп поки не планує візит до України

Новини » Політика    27.07.2019 - 11:54
Трамп поки не планує візит до України
Фото: Курт Волкер (РБК-Україна)

Волкер зазначив, що візити Трампа плануються завчасно

Візит президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа до України поки не планується. Про це повідомив спецпредставник США в Україні Курт Волкер, передає кореспондент РБК-Україна. 

Відповідаючи на питання, чому президент США не відвідає Київ після Варшави, спецпредставник пояснив, що візити американських президентів плануються задовго наперед.

"Як ви знаєте, візити американських президентів плануються задовго наперед. Запланувати наперед щось таке, це було б дуже серйозне зусилля. Я не виключаю нічого, але хочу нагадати, що є запрошення президенту Зеленському відвідати Вашингтон. Що стосується відвідання нашим президентом України, я не знаю чи буде в найближчому майбутньому, але ми теж хотіли б щоб наш президент сюди приїхав", - заявив Волкер.

Нагадаємо, раніше спецпредставник США в Україні Курт Волкер заявив, що Вашингтон вже почав підготовку до візиту українського президента Володимира Зеленського. За його словами, наразі відбувається пошук дат, які б підходили для обох президентів.

Як писало РБК-Україна, президет США Дональд Трамп запросив Зеленського відвідати з офіційним візитом Вашингтон. Тоді ж в Адміністрації президента України повідомили, що вдячні Дональду Трампу за запрошення. Точна дата візиту залишається невідомою.

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Новини України Курт ВолкервизитДональд Трамп
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