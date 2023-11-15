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Борт номер один. На каком самолете летает президент США

Среда 15 ноября 2023 17:43
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Борт номер один. На каком самолете летает президент США Фото: Самолет президента США (The White House)
Автор: Ольга Маджумдар

Главный авиалайнер президента США – Air Force One – является самым узнаваемым самолетом в мире. Борт номер 1 не имеет ограничений по дальности полета

Как выглядит изнутри "летающий офис", РБК-Украина рассказывает со ссылкой на avianews.com.

Air Force One – это позывной авиалайнера, который перевозит президента США. В настоящее время борт номер один – авиалайнер VC-25A. Таких самолетов есть два: их бортовые номера 28000 та 29000.

Оборудованы они одинаково. Пока один борт находится на обслуживании, другой используется для полетов президента США.

Самолеты VC-25A создали на базе пассажирских самолетов Boeing 747-200B. Они были популярны для рейсов на дальние расстояния.

VC-25A были созданы по заказу президента Рональд Рейган, но использовать самолеты начали с 1990 года, когда страну возглавлял Джордж Буш старший. Летали в президентских авиалайнерах Билл Клинтон, Джордж Буш младший, Барак Обама, Дональд Трамп и Джо Байден.

Boeing 747-200B для президента США превратили в гигантский летающий офис. Внутри – помещения площадью 370 кв. м на 3 уровнях. На основной палубе оборудован офис президента и его спальня, конференц-зал, салон для сопровождающих, медицинский кабинет, туалеты.

VC-25A не имеет ограничений по дальности полета благодаря системе дозаправки в воздухе. Борт номер один может приземляться на плохо оборудованных аэродромах благодаря встроенным трапам.

Борт номер один. На каком самолете летает президент СШАФото: Конференц-зал в самолете Air Force One (The White House)

Президент Дональд Трамп заказал строительство двух новых президентских авиалайнеров. Они получили обозначение VC-25B.

Для экономии новые Air Force One создают на базе Boeing 747-8, которые были построены для российской авиакомпании "Трансаэро". Из-за банкротства в 2015 году эти самолеты не передали заказчику и они никогда использовались для перевозки пассажиров.

Ожидается, что первый VC-25B поступит для полетов президента США в 2027 году, второй – в 2028 году. К тому времени авиалайнеры VC-25A будут на службе 38 лет.

Напомним, мы писали, что самолет президента Украины модернизировали. Салон обновили в Литве.

Также сообщалось, что украинский самолет попал в топ крупнейших авиалайнеров польского аэропорта.

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