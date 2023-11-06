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Трамп угрожает отомстить критикам в случае победы на президентских выборах, - WP

Вашингтон, Понедельник 06 ноября 2023 06:21
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Трамп угрожает отомстить критикам в случае победы на президентских выборах, - WP Фото: бывший президент США Дональд Трамп (GettyImages)
Автор: Владислав Прийменко

Трамп, в случае победы на выборах, уже решил кого хочет привлечь к суду. Некоторые люди - бывшие чиновники с его кабинета.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Washington Post.

В случае победы на выборах Трамп планирует расправиться с критиками и установить контроль над минюстом, а также развернуть войска в день инаугурации.

Трамп уже сейчас говорит, кого он хочет привлечь к суду. Это бывшие чиновники его кабинета, которые не скрывают критики Трампа.

Это экс голова аппарата Белого дома Джон Келли, экс прокурор Уильям Барр, бывший главнокомандующий генерал Марк Милли. Кроме того, Трамп говорил о привлечении к ответственности должностных лиц из ФБР и министерства юстиции.

Трамп хочет назначить судебное преследование Байдена и его семьи. Если он станет президентом, он назначит специального прокурора, чтобы заняться этим делом.

Сторонники Трампа готовятся к беспорядкам в день инаугурации. Они хотят использовать армию, чтобы подавить протесты. Для этого они разрабатывают план с проектами указов, которые помогут в этом.

Издание отмечает, что Стивен Ченг, представитель кампании Дональда Трампа не ответил на вопрос, какие конкретные действия сейчас обсуждаются в их команде. В то же время он отметил, что Трамп сосредоточен на том, чтобы "разгромить своих оппонентов" на праймериз, а затем победить Байдена.

Как сообщалось, Дональд Трамп считается фаворитом президентской кампании в лагере республиканцев. При этом он продолжает настаивать, что выборы 2020 года были у него "украдены", а судебные процессы в нескольких штатах с обвинениями в мошенничестве называет политическим преследованием.

Ранее мы сообщали, что президент Украины Владимир Зеленский в интервью каналу NBC News сказал, что уделил бы Трампу 24 минуты. За это время украинский лидер объяснил бы, почему война не закончится по сценарию Трампа.

Также мы писали, что в США могут дисквалифицировать Трампа на выборы 2024 года. Начался судебный процесс.

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