Канада и Китай ввели пошлины на товары из США в ответ на решение Трампа

Китай и Канада ввели ответные пошлины на американские товары после решения президента США Дональда Трампа развязать торговую войну против своих крупнейших партнеров. Мексика также готовит свои меры.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Новые 25%-ные пошлины Трампа на товары из Мексики и Канады, а также удвоение пошлин на китайские товары до 20% вступили в силу 4 марта.

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что в ответ вводит 25%-ные пошлины на товары стоимостью 30 млрд канадских долларов, импортируемые из США. Пошлины будут действовать до тех пор, пока США не отменят свои пошлины против Канады.

Сумма в 30 млрд канадских долларов является частью общей ответной меры, направленной на импорт товаров из США на сумму 155 млрд канадских долларов, а оставшиеся 125 млрд канадских долларов вступят в силу после 21-дневного периода консультаций.

Китай заявил, что с 10 марта введет дополнительные пошлины в размере 10-15% на некоторые виды импорта из США.

Президент Мексики Клаудия Шейнбаум, как ожидается, объявит о своем ответе во время утренней пресс-конференции в Мехико 4 марта.

Торговая война

Руководители корпораций и экономисты утверждают, что тарифы Трампа на Канаду и Мексику, охватывающие более 900 млрд долларов ежегодного импорта США, нанесут серьезный удар по высокоинтегрированной экономике Северной Америки.

"Решение Трампа ввести пошлины против Мексики и Канады превратило страх в реальность", - заявил Васу Менон, управляющий директор по инвестиционной стратегии OCBC.

Менон заявил, что пошлины потрясут рынки, поскольку инвесторы опасаются, что этот шаг приведет к росту инфляционных ожиданий и замедлению роста экономики США, поскольку эти страны составляют значительную часть импорта США.

"Существует также дополнительный риск того, что Канада и Мексика примут ответные меры, и если это произойдет, Трамп может еще больше повысить ставки и вызвать еще большее беспокойство", - добавил он.

Курсы валют

Канадский доллар и мексиканское песо во вторник упали до самого низкого уровня за месяц, поскольку опасения торговой войны стали реальностью.

Евро немного снизился до 1,04795 доллара после резкого роста на предыдущей сессии, поскольку трейдеры остаются в напряжении в надежде на мирное соглашение, которое положит конец войне против Украины, в то время как европейские лидеры выдвигают предложения о перемирии.