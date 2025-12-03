Трамп угрожает странам, поставляющим наркотики в США

Заявление Трампа о борьбе с наркотрафиком

Президент США Дональд Трамп во вторник подчеркнул, что любая страна, участвующая в поставках нелегальных наркотиков в США, может стать объектом атаки.

"Будь‑кто, кто этим занимается и продает это нашей стране, подлежит нападению", — отметил он во время заседания кабинета министров в Белом доме, обращаясь к проблеме кокаина из Колумбии.

Ответ Колумбии

Президент Колумбии Густаво Петро ответил через X, подчеркнув, что страна регулярно уничтожает лаборатории по производству наркотиков — каждые 40 минут, "без ракет".

Он также пригласил США принять участие в национальной антинаркотической операции, но предупредил: "Не угрожайте нашему суверенитету, иначе разбудите Ягуара".

"Нападение на наш суверенитет — это объявление войны", — подчеркнул Петро.

Военные действия и напряженность

В последние месяцы администрация Трампа усилила действия против судов, связанных с наркоторговлей, в Карибском бассейне и Тихом океане. В результате ракетных ударов погибли десятки человек.

Военные США наращивают присутствие в регионе на фоне обострения отношений с Венесуэлой, которую Вашингтон обвиняет в ключевой роли в поставках наркотиков, ведущих к смертям американцев. Президент Венесуэлы Николас Мадуро отвергает эти обвинения.