Трамп угрожает странам, поставляющим наркотики в США

Президент США Дональд Трамп заявил о возможности силового реагирования на страны, которые незаконно поставляют наркотики в Америку.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию информационного агентства Reuters.
Президент США Дональд Трамп во вторник подчеркнул, что любая страна, участвующая в поставках нелегальных наркотиков в США, может стать объектом атаки.
"Будь‑кто, кто этим занимается и продает это нашей стране, подлежит нападению", — отметил он во время заседания кабинета министров в Белом доме, обращаясь к проблеме кокаина из Колумбии.
Президент Колумбии Густаво Петро ответил через X, подчеркнув, что страна регулярно уничтожает лаборатории по производству наркотиков — каждые 40 минут, "без ракет".
Он также пригласил США принять участие в национальной антинаркотической операции, но предупредил: "Не угрожайте нашему суверенитету, иначе разбудите Ягуара".
"Нападение на наш суверенитет — это объявление войны", — подчеркнул Петро.
В последние месяцы администрация Трампа усилила действия против судов, связанных с наркоторговлей, в Карибском бассейне и Тихом океане. В результате ракетных ударов погибли десятки человек.
Военные США наращивают присутствие в регионе на фоне обострения отношений с Венесуэлой, которую Вашингтон обвиняет в ключевой роли в поставках наркотиков, ведущих к смертям американцев. Президент Венесуэлы Николас Мадуро отвергает эти обвинения.
Напоминаем, что президент США Дональд Трамп заявил, что американские власти вскоре начнут принимать меры по остановке подозреваемых венесуэльских наркоторговцев на суше, подчеркнув, что такой контроль будет проще организовать, чем морской, и что соответствующие действия начнутся в ближайшее время.
Отметим, что в рамках усилий администрации Трампа по борьбе с наркокартелями войска США будут использовать авиабазу Сан-Исидро и международный аэропорт Лас-Америкас в Доминиканской Республике для дозаправки самолетов и решения логистических задач, как сообщили Пентагон и президент страны Луис Абинадер.