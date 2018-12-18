Трамп підписав указ про створення космічного командування

Фото: Дональд Трамп (nato.int)

Ця міра покликана поліпшити координацію операцій військового характеру в космосі

Президент США Дональд Трамп у вівторок, 18 грудня, підписав указ про створення космічного командування. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Associated Press.

Ця міра покликана поліпшити координацію операцій військового характеру в космосі, зазначає агентство.

Повідомляється, що цей крок створить Космічне командування США, яке існувало у 1985-2002 роках. В результаті терактів 11 вересня його розформували, щоб можна було створити Північне командування США з орієнтацією на захист батьківщини.

Так, незважаючи на те, що Космічне командування ліквідували, а його функції продовжувало виконувати Стратегічне командування США, а ВПС зберегли свою провідну роль в космосі через Космічне командування ВПС.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що космічні війська, створення яких було анонсовано в серпні 2018 адміністрацією Трампа, будуть сформовані не пізніше ніж в 2020 році.

Як повідомляло РБК-Україна, Президент США пообіцяв повернути Сполучені Штати на Місяць і досягти Марса.