ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Афіша
Зірки
Стиль і мода
Краса і здоров'я
Подорожі
Їжа
Дозвілля
Кіно
Серіали
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколи
IT та Технології
Styler
Styler
Styler
Персона
Життя
Події
Війна
Потрібна допомога
Наука і техніка
Авто
Курйози
Тварини
Спорт
Наші автори
Статті

Трамп підписав указ про створення космічного командування

Новини » Політика    18.12.2018 - 21:30
Трамп підписав указ про створення космічного командування
Фото: Дональд Трамп (nato.int)

Ця міра покликана поліпшити координацію операцій військового характеру в космосі

Президент США Дональд Трамп у вівторок, 18 грудня, підписав указ про створення космічного командування. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Associated Press.

Ця міра покликана поліпшити координацію операцій військового характеру в космосі, зазначає агентство.

Повідомляється, що цей крок створить Космічне командування США, яке існувало у 1985-2002 роках. В результаті терактів 11 вересня його розформували, щоб можна було створити Північне командування США з орієнтацією на захист батьківщини.

Так, незважаючи на те, що Космічне командування ліквідували, а його функції продовжувало виконувати Стратегічне командування США, а ВПС зберегли свою провідну роль в космосі через Космічне командування ВПС.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що космічні війська, створення яких було анонсовано в серпні 2018 адміністрацією Трампа, будуть сформовані не пізніше ніж в 2020 році.

Як повідомляло РБК-Україна, Президент США пообіцяв повернути Сполучені Штати на Місяць і досягти Марса.

Трамп звинуватив Facebook, Twitter і Google в необ'єктивності Трамп має намір створити єдине Космічне командування
Новини України Дональд Трампкосмосвойска
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся