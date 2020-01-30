Трамп підписав торгову угоду з Канадою і Мексикою

Президент США Дональд Трамп в середу підписав нову торгову угоду про між Мексикою, Сполученими Штатами і Канадою (USMCA). Церемонія підписання відбулася в саду Білого дому, повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Білого дому.

Відзначимо, що новий договір замінить угоду про вільну торгівлю в Північній Америці (NAFTA) та охоплює товарообіг більш ніж на 1,3 трлн доларів.

"Вперше в американській історії ми замінили жахливу торгову угоду, яка заохочувала аутсорсинг, дійсно справедливою і взаємовигідною угодою, яка збереже робочі місця, добробут і зростання тут, в Америці", - заявив Трамп.

"Це колосальна перемога для наших фермерів і власників ранчо", - додав він.

Новий договір передбачає заходи, що стимулюють виробництво країнами на своїй території автотранспорту. США домоглися більшого доступу для своєї молочної продукції на канадський ринок. Вводяться додаткові правила, що стосуються захисту навколишнього середовища і захисту прав працівників. Оновлений механізм захисту інтелектуальної власності. Механізм вирішення спірних торговельних питань схожий на той, який був передбачений ще NAFTA.

Як повідомляє USA Today, на церемонію підписання в саду Білого дому були запрошені близько 400 осіб, серед них - конгресмени США, фермери, топ-менеджери різних компаній, а також офіційні представники Мексики і Канади.

Угода набуде чинності лише після того, як воно буде схвалено Канадою.

Ініціатором переукладення угоди став Дональд Трамп. Це була одна з передвиборних обіцянок американського президента. На його думку, NAFTA приносило істотно більше вигоди Мексиці і Канаді, а з США призвело до втрати робочих місць.

Нагадаємо, 16 січня Сенат США схвалив оновлене торгову угоду з Канадою і Мексикою (USMCA).

У листопаді 2018 року президенти США і Мексики Дональд Трамп і Енріке Пенья Ньєто, а також глава уряду Канади Джастін Трюдо на полях саміту "великої двадцятки" в Аргентині підписали нову торговельну угоду.

Також РБК-Україна писало, що Мексика ратифікувала нову торговельну угоду з США і Канадою 19 червня 2019 року. Угода USMCA схвалили 114 сенаторів, четверо проголосували проти. У Мексиці чекають, що договір додасть впевненості інвесторам і стимулює появу нових робочих місць в країні.