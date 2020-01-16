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Сенат США схвалив торгову угоду з Канадою та Мексикою

Новини » Політика     16.01.2020 - 21:26
Сенат США схвалив торгову угоду з Канадою та Мексикою
Ілюстративне фото (pxhere.com)

Документ підтримали 89 сенаторів

Сенат Сполучених Штатів Америки у четвер, 16 січня, схвалив оновлену торгову угоду з Канадою та Мексикою (USMCA). Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Як повідомляється, за схвалення угоди USMCA проголосували 89 сенаторів, ще 10 висловилися проти. Раніше, 19 грудня, угоду було затверджено Палатою представників США.

Зазначається, що для набуття угодою чинності її повинен ратифікувати парламент Канади. Очікується, що канадський парламент розгляне угоду USMCA після 27 січня, коли законодавці повернуться з відпустки. Мексика схвалила угоду ще в червні 2019 року.

Нагадаємо, у листопаді 2018 року президенти США і Мексики Дональд Трамп і Енріке Пенья Ньєто, а також глава уряду Канади Джастін Трюдо на полях саміту "великої двадцятки" в Аргентині підписали нову торговельну угоду.

Також РБК-Україна писало, що Мексика ратифікувала нову торговельну угоду із США та Канадою 19 червня 2019 року. Угоду USMCA схвалили 114 сенаторів, чотири проголосували проти. У Мексиці очікують, що договір додасть впевненості інвесторам і стимулює появу нових робочих місць у країні.

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