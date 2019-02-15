Трамп підписав декларацію про введення режиму надзвичайного стану в США

Це дозволить Трампу отримати кошти в розмірі близько 8 млрд доларів для зведення стіни без схвалення Конгресу

Президент США Дональд Трамп в пятницу подписал документ о введении режима чрезвычайного положения в США - на южной границе страны. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Twitter пресс-секретаря Белого дома Сары Сандерс.

Сообщается, что это позволит ему получить средства в размере около 8 млрд долларов для возведения стены без одобрения Конгресса.

"Президент Дональд Трамп подписывает декларацию о чрезвычайном положении в стране для решения проблемы национальной безопасности и гуманитарного кризиса на южной границе", - написала Сандерс.

Напомним, президент США Дональд Трамп заявил, что он подпишет документ о введении в США чрезвычайного положения в связи с ситуацией на границе с Мексикой.

Ранее сообщалось, что участники переговоров от демократов и республиканцев в Конгрессе Соединенных Штатов достигли принципиальной договоренности о предотвращении закрытия правительства ("шатдауна", - ред.) в конце этой недели.

Напомним, потери экономики США из-за "шатдауна" превысили 11 млрд долларов. Аналитики предполагают, что отсутствие согласия политиков о будущем бюджета США может привести к тому, что ВВП Штатов по итогам года может вырасти менее чем на 3%.