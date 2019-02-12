У Конгресі США досягли домовленості для запобігання "шатдауну"

Фото: Конгрес США (maxpixel.net)

Подробиці домовленостей не розголошуються

Учасники переговорів від демократів і республіканців у Конгресі Сполучених Штатів досягли принципової домовленості про запобігання закриття уряду ("шатдауну", - ред.) в кінці цього тижня. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

Зокрема, сторони досягли принципової домовленості щодо питань досягнення безпеки на південному кордоні США, що допоможе запобігти новому періоду "шатдауну" 15 лютого.

Під час спілкування із журналістами у понеділок, 11 листопада, сенатор-республіканець від штату Алабама, голова комітету з асигнувань верхньої палати Конгресу Річард Шелбі не уточнив, чи була домовленість про виділення коштів на будівництво стіни з Мексикою і про яку суму йдеться.

Текст законопроекту за результатами домовленості може бути оприлюднений у середу.

Зазначимо, 25 січня Білий дім і Конгрес домовилися про короткострокове відновлення фінансування діяльності американського уряду, припинивши таким чином "шатдаун", який тривав 35 днів. Термін домовленості закінчується 15 лютого.

Нагадаємо, що після цього в Білому домі допустили можливість початку поточного тижня нового призупинення фінансування держслужбовців через суперечки президента США Дональда Трампа з Конгресом.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що втрати економіки США через "шатдауна" перевищили 11 млрд доларів. Аналітики припускають, що відсутність згоди політиків про майбутнє бюджету США може призвести до того, що ВВП сша за підсумками року може зрости не менш ніж на 3%.