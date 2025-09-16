Трамп подал в суд на NYT из-за клеветы и требует 15 млрд долларов компенсации

Президент США Дональд Трамп подал в суд на газету The New York Times, четырех ее репортеров и издательство Penguin Random House. Он обвиняет их в клевете и дезинформации и требует 15 млрд долларов компенсации.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
В иске Трамп ссылается на ряд статей в NYT, в частности редакционную статью перед президентскими выборами 2024 года, которая утверждала, что он непригоден для должности, а также на книгу "Счастливый неудачник: как Дональд Трамп растратил состояние своего отца и создал иллюзию успеха", которую издало Penguin.
"Ответчики злонамеренно опубликовали книгу и статьи, зная, что эти публикации содержат отвратительные искажения и выдумки о президенте Трампе", - говорится в иске, поданном в окружной суд во Флориде 15 сентября.
Адвокаты Трампа утверждают, что публикации нанесли ущерб деловой и личной репутации Дональда Трампа, тем самым нанеся огромный экономический ущерб стоимости его бренда и значительный ущерб его будущим финансовым перспективам.
"Ущерб, нанесенный стоимости акций TMTG (Trump Media and Technology Group - ред.), является одним из примеров того, как клевета ответчиков нанесла ущерб президенту Трампу", - отметили адвокаты президента США, ссылаясь на "стремительное падение цены акций".
Напомним, в 2006 году американского миллиардера Джеффри Эпштейна обвинили в сексуальном насилии над девочками и арестовали.
В 2019 году он умер в тюрьме после повторного ареста и обвинения в сговоре с целью торговли людьми и сексуальной эксплуатации.
17 июля 2025 года The Wall Street Journal обнародовало статью с подборкой писем, которые были подарены Эпштейну на его 50-летие в 2003 году, среди которых была записка с подписью президента США Дональда Трампа и контуром обнаженной женщины.
На следующий день Трамп подал судебный иск о клевете и заявил, что "никакого аутентичного письма или рисунка не существует".
После этого издание Wall Street Journal также не допустили к одному из престижных мест в пуле прессы во время поездки Трампа в Шотландию.