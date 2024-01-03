Трамп подал апелляцию на запрет выдвигаться на праймериз в штате Мэн

Адвокаты экс-президента Дональда Трампа подали апелляцию с требованием отменить решение о запрете политику участвовать в первичных выборах президента США (т.н. "праймериз") от Республиканской партии на территории штата Мэн.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The New York Times.

В апелляции адвокаты политика отметили, что, принимая решение о запрете, госсекретарь штата Мэн Шенна Беллоуз "была предвзятым лицом, должна была взять самоотвод, а также иным образом не обеспечила законную надлежащую правовую процедуру".

Они также утверждают, что Беллоуз "не имела законных полномочий рассматривать затронутые обжалователями вопросы Федеральной Конституции, допустила многочисленные юридические ошибки и действовала своевольно и капризно".

Адвокаты требуют, чтобы суд отменил решение секретаря, которое они охарактеризовали, как "продукт процесса, зараженного предвзятостью".

Президентские выборы в США

Очередные президентские выборы в Соединенных Штатах запланированы на 5 ноября 2024 года.

Согласно прогнозам, главным кандидатом от демократов станет действующий американский лидер Джо Байден, а от республиканцев - бывший глава государства Дональд Трамп.

28 декабря руководитель избирательной комиссии штата Мэн Шенна Белоуз исключила Трампа из избирательного бюллетеня на выборах 2024 года. Решение основано на 14-й поправке Конституции США, запрещающей участие в выборах организаторов и участников мятежа, которым суд признал штурм трампистами Капитолия 6 января 2021 года.

20 декабря Верховный суд штата Колорадо также запретил Трампу участвовать в праймериз на территории штата из-за 14-й поправки. Команда Трампа подала апелляцию на это решение в Верховный суд США. Заседание по жалобе запланировано на 4 января 2024 года. Решение суда, вероятно, будет применено на территории всей страны.

Трамп отрицает правонарушения, связанные со штурмом Капитолия, и считает юридические претензии безосновательными.

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