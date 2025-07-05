Тарифы Трампа? БРИКС намерен осудить односторонние пошлины

Лидеры стран БРИКС готовы занять позицию, которая расходится с позицией президента США Дональда Трампа по тарифам, конфликту на Ближнем Востоке и нужды борьбы с изменением климата.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg .

По словам двух источников, в проекте заявления, подготовленном для встречи в Бразилии 6 июля, лидеры выразят "серьезную обеспокоенность" по поводу односторонних тарифных и нетарифных мер.

Кроме того, главы правительств осудят введение "односторонних принудительных мер", которые противоречат "международному праву". Однако текст итогового коммюнике еще может измениться.

Не упоминания администрацию Трампа, страны явно имеют ввиду США в связи с односторонними тарифами Белого дома. Столкнувшись с карательными сборами, страны, включая основателя БРИКС Индию - спешат заключить сделки с США до 9 июля (крайнего срока, который Трамп назначил для вступления тарифов в силу).

В то же время нежелание напрямую бросать вызов Трампу отражает разногласия внутри блока, поскольку некоторые страны, такие как Индия - ближе к Вашингтону, чем другие, на фоне опасений, что БРИКС может стать инструментом Китая.

Другие позиции БРИКС

Согласно тексту проекта, страны БРИКС расходятся во мнениях с администрацией Трампа по различным аспектам политики. В частности, это касается и Ближнего Востока, с многочисленными ссылками на войну Израиля против ХАМАС в Газе.

По словам чиновников, лидеры могут выразить "серьезную обеспокоенность" ситуацией на палестинской территории, ссылаясь на возобновление израильских атак и препятствование ввозу гуманитарной помощи в Газу.

Также рассматриваемая формулировка включает осуждение использования голода как метода ведения войны (ссылка на обвинения, выдвинутые против Израиля, которые он отвергает).

Кроме того, страны рассматривают возможность призыва к полному выводу израильских войск из Газа и выражают свое несогласие с насильственным перемещением любого палестинского населения со своей территории.

Как пишет Bloomberg, подобного рода заявление, если оно появится в окончательном тексте, когда лидеры завершат свой двухдневный саммит 7 июля - скорее всего, станет нежелательным вмешательством, поскольку премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху готовится встретиться с Трампом в Белом доме в тот же день.

Помимо вышеперечисленного, ожидается, что лидеры БРИКС выразят свою поддержку Парижскому климатическому соглашению - пакту, от которого Трамп в одностороннем порядке отказался. В то же время, они призовут к глобальному управлению искусственным интеллектом для смягчения потенциальных рисков.

Издание отмечает, что США лидируют в гонке за разработку ИИ и противодействуют попыткам регулирования со стороны таких стран, как Европейский союз.